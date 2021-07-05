رويترز: "تنمية طاقة عمان" تسعى لجمع تمويل بـ 1.5 مليار دولار 

قال مصدران إن شركة تنمية طاقة عمان، وهي شركة حكومية حديثة نسبيا، تجري محادثات مع بنوك لجمع تمويل ديون بقيمة 1.5 مليار دولار.

تأسست الشركة أواخر العام الماضي لتملك أكبر رقعة نفطية في السلطنة وتعرف باسم الرقعة 6 وللمساهمة في جمع ديون.

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وقال مصدر مطلع لرويترز: "تسعى شركة تنمية طاقة عمان لجمع حوالي 1.5 مليار دولار"، مضيفا أن التمويل قد يكون على هيئة قرض.

وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن القرض سيسهم في تمويل الإنفاق الرأسمالي.

وبحسب شركة استشارات الطاقة وود ماكينزي، فإن الرقعة 6 أكبر منطقة لأنشطة النفط والغاز بعمان.

وقال المصدران إن الشركة تعمل مع جيه.بي مورغان لإعداد خطة التمويل، وأضافا أن ثمة اهتماما قويا من مقرضين للمشاركة في الصفقة.

في مايو/أيار، أبلغ وزير الطاقة والمعادن محمد الرمحي موقع واف الإخباري العماني، إن الشركة ستطلق رسميا حملة دولية لجمع 3 مليارات دولار لتمويل أنشطتها.

وقالت الحكومة العام الماضي إن شركة تنمية طاقة عمان ستعمل في التنقيب عن النفط والغاز فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة بعمان.

جمعت عمان في الآونة الأخيرة 1.75 مليار دولار من صكوك لأجل 9 أعوام إثر طلب قوي من المستثمرين على الإصدار بفضل ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي وخطة تماسك مالي.