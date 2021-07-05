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"برنت" يهبط دون 76 دولاراً قبل استئناف محادثات "أوبك+"

بئر نفط
بئر نفط
أسعار النفط

"برنت" يهبط دون 76 دولاراً قبل استئناف محادثات "أوبك+"

انتهت المحادثات يوم الجمعة دون اتفاق على زيادة الإنتاج

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دبي - العربية.نت

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انخفض خام برنت إلى ما دون 76 دولارًا للبرميل، قبل جولة أخرى من مناقشات "أوبك+" الحاسمة لكسر الجمود بشأن زيادة الإنتاج، وسط اعتراض إماراتي.

وتراجعت العقود الآجلة في لندن 0.6٪ بعد ارتفاعها 3.6٪ الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد أن انتهت يوم الجمعة دون اتفاق على زيادة الإنتاج بسبب مطالب الإمارات العربية المتحدة بشروط أفضل لها.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، مساء الأحد: "إن المجموعة بأكملها مقابل دولة واحدة، وهذا أمر محزن بالنسبة لي ولكن هذا هو الواقع".

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وأكد وزير الطاقة السعودي أيضاً في مقابلة خاصة مع "العربية"، أمس الأحد، أن "القليل من التنازل والعقلانية يمكن أن يجعل اجتماع الغد ناجحا".

أيد معظم أعضاء "أوبك+" اقتراحًا لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا كل شهر اعتبارًا من أغسطس، وتمديد الاتفاقية الأوسع نطاقًا لإنتاج النفط حتى أواخر عام 2022. ومع ذلك، تسعى الإمارات العربية المتحدة إلى تغيير خط الأساس المستخدم لحساب حصتها وهي خطوة قد تسمح لها بزيادة الإنتاج اليومي بمقدار 700 ألف برميل إضافية. كما أنها ترفض دعم تمديد الاتفاقية.

وقفز خام برنت بأكثر من 8٪ الشهر الماضي، متوجًا ارتفاعًا قويًا في النصف الأول، مدعومًا بانتعاش مطرد في الطلب في الاقتصادات الرئيسية بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا والصين. كان هذا التقدم مدعومًا أيضًا بفرض سيطرة "أوبك+" على الإمدادات.

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