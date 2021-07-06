.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسعار النفط تؤجج مخاوف الأسواق وسط موجات التضخم

برميل نفط
برميل نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تؤجج مخاوف الأسواق وسط موجات التضخم

المستثمرون حذرون بشأن الآثار طويلة المدى لأزمة "أوبك+"

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يهدد الارتفاع الحاد في أسعار النفط بتحركات أوسع عبر فئات الأصول، إذا يعتقد المستثمرون في الأصول الحساسة للتضخم أنه سيتم تشديد سوق النفط الخام بعد فشل "أوبك+" في الاتفاق على صفقة لزيادة الإنتاج.

ويعني الانهيار المفاجئ في المحادثات تشديد شروط إمداد النفط الخام والضغط التصاعدي على الأسعار - على الأقل في المدى القريب - مما يأجج أكثر المخاوف التضخمية الأوسع التي تتحدى البنوك المركزية والأصول المحفوفة بالمخاطر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 77 دولارًا للمرة الأولى منذ 2018 هذا الأسبوع ، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الطاقة العالمية.

الإدارة الأميركية تحث على "حل توافقي" في محادثات "أوبك+" طاقة أوبك بلس الإدارة الأميركية تحث على "حل توافقي" في محادثات "أوبك+"

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بنقطتين أساسيتين اليوم الثلاثاء، بعد إعادة افتتاح الأسواق الأميركية من عطلة، وانحدر منحنى العائد.

قال إيليا سبيفاك، رئيس آسيا الكبرى في ديلي أف إكس: "يلخص ارتفاع النفط الخام بدقة الرواية الأوسع حول الانكماش". وأضاف أن الارتفاع المتجدد يمكن أن يضخم شعور الاحتياطي الفيدرالي بالحاجة الملحة لتشديد السياسة النقدية، مما يؤدي إلى "منعطف واسع النطاق للمخاطرة يسحب الأسهم والنفط والأصول الأخرى الحساسة"، وفق "بلومبرغ".

بعد عدة أيام من المحادثات المتوترة، تخلت أوبك وحلفاؤها عن اجتماعهم يوم الاثنين. وأدى الخلاف حول كيفية قياس تخفيضات الإنتاج إلى قلب صفقة مؤقتة لتعزيز الإنتاج.

مع ذلك، فإن رد الفعل المتواضع نسبيًا في الأسواق الأخرى حتى الآن، يشير إلى أن المستثمرين حذرون أيضًا بشأن الآثار طويلة المدى لأزمة "أوبك+". وإذا ما غادرت دولة الإمارات العربية المتحدة التحالف، فهناك خطر من أن المنتجين سيزيدون الإمدادات ويرسلون النفط الخام في النهاية نحو الانخفاض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا دواء ألماني تجريبي للقلب قضى في صدفة مذهلة على كورونا
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
الأكثر قراءة
مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا مناعة لسنوات.. بشرى سارة جدا عن لقاحي فايزر وموديرنا
خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر خبر حزين للوسط الفني.. وفاة فنانة كوميدية شهيرة في مصر
رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟ رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم.. ماذا كتبت؟
فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين فيديو مروع من عسير.. شاحنة تسحق سيارات ووفاة شخصين
قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها قصة الإسرائيلية التي جثا بايدن على ركبته وركع أمامها
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
قبل أن تذهب
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
بكتيريا في الأمعاء قد تكون الطريق لعلاج التوحد
اكتشف المزيد