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إيني تتعاون مع سوناطراك لإنتاج الهيدروجين في الجزائر

سوناطراك
شركة "سوناطراك"
اقتصاد الجزائر

إيني تتعاون مع سوناطراك لإنتاج الهيدروجين في الجزائر

للبناء على اتفاق وُقع في مارس الماضي

متابع الغاء المتابعة

ميلانو - رويترز

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تتطلع إيني الإيطالية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر مع سوناطراك المملوكة للدولة في الوقت الذي تتحرك فيه مجموعتا الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي اجتماع في العاصمة الجزائرية، قالت الشركتان إنهما تخططان للبناء على اتفاق وُقع في مارس/آذار الماضي وتعزيز التعاون التكنولوجي مع التركيز على الهيدروجين.

يأتي هذا التحرك في الوقت الذي تسًرع فيه إيني وتيرة عملية إصلاح شاملة دشنتها العام الماضي مع تحولها صوب الموارد المتجددة وتقليص إنتاجها من النفط والغاز.

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وقالت إيني في بيان "جرى رسم خارطة طريق للتقييم المشترك للجدوى التكنولوجية والتجارية لمشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر متجددة (الطاقة الشمسية والرياح)".

وقالت إيني إنه من أجل الحفاظ على إمدادات المياه الجزائرية، فإنه سيجري دراسة فكرة استخدام المياه المنتجة من حقول النفط في عملية التحليل الكهربائي التي ينطوي عليها إنتاج الهيدروجين.

ولإيني، أكبر شركة أجنبية في البلاد، حقوق إنتاج في الجزائر قدرها 90 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

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