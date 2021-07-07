نيجيريا تستهدف سعرا للنفط عند 57 دولارا للبرميل في ميزانية 2022

قالت وزيرة المالية النيجيرية زينب أحمد، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف سعرا قياسيا للنفط عند 57 دولارا للبرميل في ميزانية 2022 وإنتاجا أعلى للخام عند 1.88 مليون برميل يوميا.

ونيجيريا هي أكبر مصدًر للنفط في أفريقيا وتنتج حاليا حوالي 1.47 مليون برميل يوميا في حين تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي مليوني برميل يوميا.

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وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي اليوم فوق 73 دولارا للبرميل.

وتعتمد نيجيريا على صادرات النفط في أكثر من نصف ميزانيتها و95% من النقد الأجنبي. وقالت الوزيرة، إن إجمالي إنفاق الحكومة الاتحادية العام القادم سيكون 13.98 تريليون نيرا (34 مليار دولار)، بزيادة 3% عن ميزانية العام الحالي.