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أدنوك توقع اتفاقية مع 3 شركات يابانية لدراسة إنتاج الأمونيا الزرقاء

طاقة

أدنوك توقع اتفاقية مع 3 شركات يابانية لدراسة إنتاج الأمونيا الزرقاء

تعزز الاتفاقية التعاون الصناعي واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في مجالات الهيدروجين

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أبوظبي - العربية.نت

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وقعت شركة أدنوك اتفاقية دراسة مشتركة مع ثلاث شركات يابانية هي (إنبكس كوربوريشن، وجيرا، والمؤسسة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن) لاستكشاف الإمكانات التجارية لإنتاج الأمونيا الزرقاء في الإمارات.

وستوفر اتفاقية الدراسة المشتركة منصة تتيح لأدنوك وشركائها استكشاف فرص إمداد شركات إنتاج الكهرباء اليابانية بالأمونيا الزرقاء المنتجة في أبوظبي.

وتعزز الاتفاقية التعاون الصناعي واستكشاف الفرص الجديدة المتاحة في مجالات الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة وتغير المناخ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

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وتأتي الاتفاقية عقب سلسلة من الاتفاقيات الإطارية التي وقعتها أدنوك مع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية وعدد من الشركات اليابانية الأخرى في وقت سابق من العام الجاري.

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