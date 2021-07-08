.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسعار النفط تتراجع مع انتشار "دلتا" وتأثير خلاف "أوبك+" على التوقعات

أسعار النفط
أسعار النفط
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع مع انتشار "دلتا" وتأثير خلاف "أوبك+" على التوقعات

الخام الأميركي صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس

متابع الغاء المتابعة

نشر في: آخر تحديث:

انخفض النفط إلى 73 دولارًا للبرميل، اليوم الخميس، مع تزايد القلق بشأن متغير دلتا لفيروس كورونا، وانتظار المتداولين إشارات جديدة من "أوبك+" حول سياسة الإنتاج بعد الخلاف الأخير مع دولة الإمارات.

وهبط خام تكساس الوسيط الأميركي دون 72 دولاراً للبرميل، متجهًا صوب أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس، مع استقرار الدولار.

وحثت منظمة الصحة العالمية على توخي الحذر بشأن وتيرة إعادة فتح الاقتصادات، حيث تشهد معظم المناطق المزيد من الإصابات. وتمر إندونيسيا بموجة تفشٍ كبيرة، كما شهدت تايلاند قفزة في عدد الحالات، ومن المقرر أن تعلن اليابان حالة الطوارئ خلال أولمبياد طوكيو.

أسهم "مايكروسوفت" تسجل مستوى تاريخياً جديداً لرابع جلسة أسواق المال تكنولوجيا أسهم "مايكروسوفت" تسجل مستوى تاريخياً جديداً لرابع جلسة

وخرجت خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتخفيف قيود الإمدادات في أغسطس وما بعده لتلبية الطلب المتزايد عن مسارها بسبب الخلاف مع دولة الإمارات حول خط الأساس لإنتاج النفط ضمن الاتفاق. وفي حين أن المأزق قد يضيّق السوق إذا لم يتم الإفراج عن براميل إضافية الشهر المقبل، فإنه يثير أيضًا احتمال نشوب حرب أسعار إذا اختار المنتجون زيادة الإنتاج من جانب واحد.

وارتفع النفط الخام في عام 2021 حيث تغلبت الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة، على الوباء، مما سمح للاقتصادات بإعادة الفتح وأذكى الطلب.

وأضاف النفط مكاسب بأكثر من 20% في كل من الأرباع الثلاثة الماضية، كانت مدعومة بانضباط "أوبك+" ووحدتها في السيطرة على العرض.

جاءت خسارة النفط الخام هذا الأسبوع على الرغم من تقلص آخر للمخزونات الأميركية. وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو ثمانية ملايين برميل الأسبوع الماضي، في حين انخفضت مخزونات البنزين أيضًا، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات.

ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية للإمدادات في وقت لاحق اليوم الخميس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة وتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة وتركه يموت
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
الأكثر قراءة
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي الوسط الملكي البريطاني وراء طلاق زوجة بسبب أصلها الكردي
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟   بعيداً عن جلسة مجلس الأمن.. ما الوضع عند سد النهضة الآن؟  
لماذا تستمر معاناة دلال عبد العزيز رغم تعافيها من كورونا لماذا تستمر معاناة دلال عبد العزيز رغم تعافيها من كورونا
قبل أن تذهب
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
من وراء هجمات قاعدة عين الأسد بالعراق؟
اكتشف المزيد