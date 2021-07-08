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توقعات أميركية بتراجع نمو الطلب على النفط وزيادة إمدادات "أوبك+"

النفط
حقل نفط بحري
النفط

توقعات أميركية بتراجع نمو الطلب على النفط وزيادة إمدادات "أوبك+"

خفضت توقعاتها إلى نمو بـ 5.3 مليون برميل يوميا في 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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خفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021، بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 5.3 مليون برميل يوميا.

بينما رفعت توقعاتها لنمو الطلب لعام 2022 بنفس المقدار إلى 3.72 مليون برميل يوميا.

وقالت الوكالة إن الإنتاج العالمي سيرتفع خلال الأشهر المقبلة بمعدل أعلى من الاستهلاك العالمي، خصوصا من أعضاء مجموعة "أوبك+".

وخرجت خطة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لتخفيف قيود الإمدادات في أغسطس وما بعده لتلبية الطلب المتزايد عن مسارها بسبب الخلاف مع دولة الإمارات حول خط الأساس لإنتاج النفط ضمن الاتفاق. وفي حين أن المأزق قد يضيّق السوق إذا لم يتم الإفراج عن براميل إضافية الشهر المقبل، فإنه يثير أيضًا احتمال نشوب حرب أسعار إذا اختار المنتجون زيادة الإنتاج من جانب واحد.

كذلك خفضت الإدارة توقعاتها للإنتاج الأميركي بمقدار 210 آلاف برميل يوميا في 2021، فيما رفعت توقعاتها للإنتاج الأميركي خلال العام المقبل من 11.1 إلى 11.85 مليون برميا يوميا.

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