مصر توقع مذكرة تفاهم مع إيني الإيطالية للتعاون في إنتاج الهيدروجين

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع إيني الإيطالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق وتقييم الجدوى الفنية لمشروعات إنتاجه المستهدفة في مصر.

وحسب بيان مشترك صادر عن وزارة البترول والكهرباء في مصر، وقعت الاتفاقية مع "إيني" كل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والشركة القابضة لكهرباء مصر.

مادة اعلانية

وأفاد البيان بأن ذلك يأتي في إطار توجه الدولة المصرية لدخول هذا المجال بقوة من خلال مشروعات جديدة وفق استراتيجيتها الهادفة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وإتاحة مصادر طاقة نظيفة متعددة.

وبمقتضى الاتفاق، سيتم التعاون من خلال إجراء دراسة حول المشروعات المشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة، وكذلك إنتاج الهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون في حقول الغاز الطبيعي المتقادمة.

وتشمل الدراسة أيضًا التعرف على استهلاك السوق المحلية المحتمل للهيدروجين وفرص التصدير المتاحة، وكذلك تقييم الخطط والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروعات المطروحة.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن سرعة توقيع هذا البروتوكول للتعاون بين قطاعي البترول والكهرباء مع شركة إيني الإيطالية "يأتي تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعجيل باتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين كوقود نظيف بالتعاون مع شركات عالمية كبرى استثماراً لمقومات مصر في هذا المجال الواعد".

ولفت الملا إلى أن "الدعم الرئاسي والحكومي في هذا المجال الواعد والتعاون المثمر مع وزارة الكهرباء أدى لتحقيق نتائج متميزة وخطوات سريعة على أرض الواقع في هذا المشروع خلال الفترة الأخيرة منها توقيع هذا الاتفاق".

من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، على أهمية الدعم الذي توليه الدولة المصرية والتعاون القائم لإيجاد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والاستفادة من مزاياه.

وأضاف شاكر أن مصر لديها فرصا هائلة لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، وأنها تسعى بكل قوة لاستغلال ذلك اقتصاديا والدخول والمنافسة بقوة في مجال إنتاج الهيدروجين.