"طاقة" و"موانئ أبوظبي" تبحثان إطلاق مشروع للهيدروجين الأخضر

وقعت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لبحث تطوير مشروع لإنتاج الأمونيا بالاعتماد على الهيدروجين الأخضر على مستوى القطاع الصناعي في العاصمة الإماراتية.

وستتعاون الشركتان لتطوير مقترحات خاصة بمنشأة لتصدير الأمونيا الخضراء، حيث سيتم تزويد المحطة الجديدة التي سيتم إنشاؤها في مدينة خليفة الصناعية بالهيدروجين الذي تنتجه آلة تحليل كهربائي متصلة بمحطة لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط.

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وسيتم تحويل الهيدروجين الأخضر إلى أمونيا سائلة لتستخدم كوقود للسفن المُعدّلة، وكذلك لتصديرها من موانئ أبوظبي عبر ناقلات الغاز.