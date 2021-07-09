شركة تركية تقدم طلباً للتنقيب عن النفط شرق المتوسط

قالت وزارة الطاقة التركية في بيان نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، إن شركة تباو التركية للطاقة المملوكة للدولة، قدمت طلبا للحصول على ترخيص للتنقيب عن النفط الخام في شرق البحر المتوسط.

وبحسب قاعدة بيانات الخرائط التركية، فإن المناطق الثلاث التي تخطط "تباو" للقيام فيها بعمليات تنقيب تقع في المياه الإقليمية التركية قبالة ساحل سلفكيه في محافظة مرسين.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان الأسبوع الماضي، إن تركيا ستقوم بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط في تعليقات ربما تجدد توترا مع الاتحاد الأوروبي واليونان في ظل مساع لإصلاح العلاقات المتوترة بينهم.

وتركيا في خلاف مع اليونان وقبرص عضوي الاتحاد الأوروبي بشأن موارد الطاقة والسيادة على المنطقة، واندلعت حالة من التوتر العام الماضي حين رافقت فرقاطات تابعة للبحرية التركية واليونانية سفن تنقيب عن النفط والغاز.