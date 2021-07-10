صعود أسعار النفط بدعم انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة، وذلك في رد فعل من السوق حيال انخفاض المخزونات الأميركية، كما تلقت السوق مزيدا من الدعم من مؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.43 دولار بما يعادل 1.93% إلى 75.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1712 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 2.2% إلى 74.56 دولار للبرميل.

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وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاغو "السوق تشرع في التعامل مع الانخفاض التاريخي في مخزونات النفط الأميركية والآفاق الباهتة لعودة النفط الإيراني إلى السوق".

ومع ذلك، أنهت أسعار كلا الخامين القياسيين الأسبوع دون تغير يذكر، بالرغم من حدوث تقلبات يومية كبيرة. وضغط على الأسعار انهيار محادثات في بداية الأسبوع بشأن الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس إن مخزونات الخام والبنزين انخفضت، بينما بلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، مما يشير إلى تزايد قوة الاقتصاد.