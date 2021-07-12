العراق يرفع سعر خام البصرة.. ما الذي يجري بأسواق النفط؟

كشفت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أن العراق رفع سعر خام البصرة الخفيف للمشترين في آسيا إلى علاوة 2.25 دولار للبرميل فوق عمان/دبي في أغسطس/ آب، بزيادة من 1.45 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي في الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي في أغسطس /آب، تقرر سعر خام البصرة الثقيل بخصم 0.65 دولار للبرميل عن عمان/دبي، بحسب "رويترز".

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انخفضت أسعار النفط بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب وسط عودة انتشار فيروس كوفيد-19 في العديد من المناطق.

تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بأكثر من 1% إلى 73 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من 2٪ يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل.

وأدى طرح اللقاحات وانتعاش النشاط الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة، إلى تعزيز استهلاك الوقود. مع ذلك، فإن انتشار متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن العرض من تحالف "أوبك+" يعيق التوقعات، وهناك أيضًا إشارات على أن انتعاش الصين يتباطأ.

أكد بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار أسواق النفط في ظل جهود تحالف دول مجموعة أوبك بلس.