.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

العراق يرفع سعر خام البصرة.. ما الذي يجري بأسواق النفط؟

مصفاة نفط في العراق
منشأة نفط عراقية
النفط

العراق يرفع سعر خام البصرة.. ما الذي يجري بأسواق النفط؟

علاوة 2.25 دولار للبرميل فوق عمان/دبي للمشترين في آسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز أن العراق رفع سعر خام البصرة الخفيف للمشترين في آسيا إلى علاوة 2.25 دولار للبرميل فوق عمان/دبي في أغسطس/ آب، بزيادة من 1.45 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي في الشهر السابق.

وتحدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق عمان/دبي في أغسطس /آب، تقرر سعر خام البصرة الثقيل بخصم 0.65 دولار للبرميل عن عمان/دبي، بحسب "رويترز".

انخفضت أسعار النفط بعد مكاسب استمرت لجلستين متتاليتين، حيث قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب وسط عودة انتشار فيروس كوفيد-19 في العديد من المناطق.

المركزي الأوروبي يتوقع تغيير سياسته في 2022 شركات اقتصاد أوروبا المركزي الأوروبي يتوقع تغيير سياسته في 2022

تراجعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك بأكثر من 1% إلى 73 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعها بأكثر من 2٪ يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل.

وأدى طرح اللقاحات وانتعاش النشاط الاقتصادي عبر الاقتصادات الكبرى، لاسيما الولايات المتحدة، إلى تعزيز استهلاك الوقود. مع ذلك، فإن انتشار متغير دلتا شديد العدوى لفيروس كورونا وعدم اليقين بشأن العرض من تحالف "أوبك+" يعيق التوقعات، وهناك أيضًا إشارات على أن انتعاش الصين يتباطأ.

أكد بيان مشترك صادر عن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، على ضرورة الاستمرار في التعاون لدعم استقرار أسواق النفط في ظل جهود تحالف دول مجموعة أوبك بلس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
الأكثر قراءة
السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام السعودية تعلن إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع العام
شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع شاهد.. سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟
شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي شاهد ميسي يجفف دموع نيمار بعد هزيمة المنتخب البرازيلي
مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟  مصنف ضمن الأكثر خطورة.. لماذا تتزايد احتمالات انهيار سد النهضة؟ 
إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم إتاحة الجرعة الثانية من اللقاح بالسعودية ابتداء من اليوم
عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء عودة الملياردير برانسون بعد رحلة سياحية ناجحة للفضاء
قبل أن تذهب
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
مشاركة عربية لافتة هذا العام وزعت على مسابقات المهرجان السينمائي في كان
اكتشف المزيد