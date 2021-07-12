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كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

قطر غاز
قطر غاز
قطر

كوريا الجنوبية توقع عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز المسال من قطر

العقد يبدأ في عام 2025

متابع الغاء المتابعة

سول – رويترز

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قالت وزارة الطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إنها وقعت عقدا مدته 20 عاما لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر للسنوات العشرين التي تبدأ في 2025.

وبموجب العقد، ستشتري شركة غاز كوريا المملوكة للدولة مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر للبترول.

وأفادت الوزارة في بيان: "هذا العقد الطويل الأجل... سيساعد في استقرار إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسيخفض أيضا بشكل كبير الرسوم".

أوضحت الوزارة، أن غاز كوريا تشتري تسعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا من قطر من خلال عقود طويلة الأجل وإن أحد تلك العقود من المتوقع أن ينتهي في 2024.

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