أستراليا تبني أكبر مشروع طاقة متجددة في العالم بـ100 مليار دولار

تعتزم أستراليا بناء أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم في غرب البلاد بهدف تحويل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى وقود صديق للبيئة مثل الهيدروجين.

وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليار دولار، ويستهدف إنتاج نحو 3.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر أو 20 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا للتصدير والاستخدام المحلي.

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ومن المتوقع أن تنتج أستراليا أول أنواع الوقود من المشروع بحلول عام 2030.