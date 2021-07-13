.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أستراليا تبني أكبر مشروع طاقة متجددة في العالم بـ100 مليار دولار

الطاقة المتجددة

أستراليا تبني أكبر مشروع طاقة متجددة في العالم بـ100 مليار دولار

إنتاج أول أنواع الوقود من المشروع بحلول عام 2030

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم أستراليا بناء أكبر مشروع للطاقة المتجددة في العالم في غرب البلاد بهدف تحويل طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى وقود صديق للبيئة مثل الهيدروجين.

وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليار دولار، ويستهدف إنتاج نحو 3.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر أو 20 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا للتصدير والاستخدام المحلي.

ومن المتوقع أن تنتج أستراليا أول أنواع الوقود من المشروع بحلول عام 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية هربت مع عشيقها.. توقيف مصرية ادعت خطفها وطلبت فدية
دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار دموع لا تنتهي.. أموات بين الأغطية في ذي قار
الأكثر قراءة
حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار حقن ثاني طفل مصري بأغلى دواء بالعالم تكلفته مليوني دولار
عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة عصير أحمر.. كنز صحي يحارب الشيخوخة والسمنة ويقوي المناعة
صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية صور لباسم عوض الله والشريف حسن لحظة الحكم عليهما بقضية "الفتنة"
احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية! احذر.. هذه الأطعمة قد تسبب لك نوبات وسكتات قلبية!
زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي زعيم أخطر 9 عصابات يهدد اللبنانيين والسوريين في هايتي
الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة الصحة العالمية: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ ولا حاجة لجرعة ثالثة
قبل أن تذهب
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
مهرجان كان.. أفلام مثيرة للجدل في الأسبوع الأول
اكتشف المزيد