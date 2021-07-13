النفط يرتد صعوداً وسط توقعات مضطربة للطلب العالمي

عاود النفط الصعود بعد انخفاضه للمرة الأولى في ثلاث جلسات، أمس الاثنين، حيث قامت السوق بتقييم توقعات الطلب وسط عودة انتشار فيروس كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك 0.3% بعد انخفاضها 0.6% يوم أمس لتستقر بالقرب من 74 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام برنت فوق 75 دولاراً للبرميل.

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وينتشر متغير دلتا بسرعة من آسيا إلى الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع في الإصابات وتجديد عمليات الإغلاق. ويضاف هذا إلى حالة عدم اليقين بعد أن أنهت "أوبك+" محادثات الأسبوع الماضي دون اتفاق حول مستويات الإمداد لشهر أغسطس.

وتوقف الزخم الصعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد الخروج من اجتماع "أوبك+" دون اتفاق بشأن مستويات الإنتاج. وتكبد النفط الخام أول خسارة أسبوعية له منذ مايو - على الرغم من ارتفاعه نهاية الأسبوع - مع حالة الجمود التي تثير القلق من أن وحدة التحالف قد تنكسر وتؤدي إلى حرب أسعار. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستعيد التحالف المزيد من الإنتاج الذي تم تقليصه خلال الوباء.

ارتفع النفط بأكثر من 50% هذا العام، حيث أدى طرح اللقاح في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة إلى تسريع الانتعاش من الوباء، على الرغم من أن التعافي يظهر وعورة. وستقدم وكالة الطاقة الدولية لمحة محدثة عن السوق في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وتتعرض إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، لموجة كبرى من تفشي الوباء، مع تقييد الحركة في المنطقة الصناعية في جاوة والجيب السياحي في بالي. ولا تزال ماليزيا في خضم إغلاق على مستوى البلاد، بينما شددت تايلاند قيودها للتو، كما ارتفعت الحالات في الولايات المتحدة، مسجلة أكبر قفزة أسبوعية منذ أبريل 2020.

في غضون ذلك، ارتفعت صادرات الصين بشكل غير متوقع في يونيو، مما ساعد على دعم الاقتصاد وسط مؤشرات على أن التعافي بدأ في التباطؤ. وتراجعت واردات النفط الخام بشكل طفيف على أساس شهري إلى حوالي 40 مليون طن.