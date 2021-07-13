رويترز: أرامكو تختار "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" لاستشارات صفقة أنابيب الغاز

اختارت شركة أرامكو السعودية كلاً من جي بي مورغان وغولدمان ساكس لاستشارات بيع حصة في خطوط أنابيب الغاز التابعة لها، بحسب مصادر لوكالة "رويترز".

واستبعدت أرامكو من الصفقة بنك مورغان ستانلي الذي كان من بين أكبر المستشارين لـ"أرامكو" في طرحها العالم الأولي عام 2019، بعد أن تم استبعاده سابقاً من صفقة بيع شبكة خطوط أنابيب النفط التي تمت مؤخرا.

مادة اعلانية

وأفادت مصادر "رويترز" أيضا أن أرامكو دعت بنوكا لتقديم المشورة بشأن تمويل صفقة أنابيب الغاز، وهي ثاني صفقة رئيسية بعد صفقة خطوط أنابيب النفط، ومن المتوقع أن تتم وفق الهيكل نفسه.

وتخطط شركة أرامكو السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع المزيد من الحصص في أعمالها. وشكلت أرامكو فريقا جديدا لمراجعة أصولها العام الماضي، بعد وقت قصير من تسبب جائحة فيروس كورونا في انخفاض أسعار النفط.

وجمعت أرامكو 12.4 مليار دولار من خلال بيع حقوق تأجير لخطوط أنابيب النفط لمجموعة مستثمرين في أبريل.

وقال نائب الرئيس الأول للتطوير المؤسسي في "أرامكو"، عبد العزيز القديمي، إن بيع الأصول سيستمر في السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لما ذكرته وكالة "بلومبرغ".