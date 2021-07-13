وكالة الطاقة: خلاف أوبك+ يهدد بحرب أسعار في ظل ارتفاع الطلب

قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، إن المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط بشأن ضخ المزيد من الإمدادات قد تتدهور لتتحول إلى حرب أسعار، في وقت تدفع عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 إلى ارتفاع الطلب على الخام.

وذكرت الوكالة التي مقرها باريس أن "احتمال نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى وإذا كان بعيدا، يهدد الأسواق، كذلك احتمال ارتفاع أسعار الوقود يهدد بتغذية التضخم وإلحاق الضرر بتعافٍ اقتصادي هش".

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وذكرت وكالة الطاقة الدولية، أنه من المنتظر أن يرتفع الطلب على النفط 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 وثلاثة ملايين برميل يومياً في 2022.

وأضافت الوكالة أن أسواق النفط ستشهد شحا كبيرا إذا استمر مأزق أوبك+، وإذا بقيت حصص الإنتاج عند مستويات يوليو.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إمدادات النفط العالمية 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

وأوضحت الوكالة أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.