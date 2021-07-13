"سيتي غروب" يتوقع وصول النفط إلى 85 دولاراً قريباً

توقع بنك سيتي غروب أن يصل سعر النفط إلى مستويات 85 دولارا للبرميل قريباً، في حال لم يرتفع إنتاج تحالف "أوبك+".

وتوقع تقرير للبنك ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو مليون ونصف المليون برميل يومياً، خلال شهر يوليو الجاري، وأن يرتفع بمعدل أكثر خلال أغسطس ليتجاوز ما كان عليه في أغسطس 2019، قبل جائحة كورونا، مع نمو الطلب من الولايات المتحدة والصين ليتجاوز الطلب مستويات المعروض النفطي في الأسواق.

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وتوقف الزخم الصعودي للنفط الأسبوع الماضي بعد الخروج من اجتماع "أوبك+" دون اتفاق بشأن مستويات الإنتاج. وتكبد النفط الخام أول خسارة أسبوعية له منذ مايو - على الرغم من ارتفاعه نهاية الأسبوع - مع حالة الجمود التي تثير القلق من أن وحدة التحالف قد تنكسر وتؤدي إلى حرب أسعار. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستعيد التحالف المزيد من الإنتاج الذي تم تقليصه خلال الوباء.

وارتفع النفط بأكثر من 50% هذا العام، حيث أدى طرح اللقاح في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة إلى تسريع الانتعاش من الوباء.

إلا أن تقرير "سيتي" توقع تراجع الأسعار خلال العامين المقبلين، في ظل الارتفاع المتوقع للإنتاج الأميركي بنحو 400 ألف برميل خلال العام المقبل، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج دول "أوبك+" وإيران.