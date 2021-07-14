أدنوك تستثمر 2.8 مليار درهم في الخدمات المساندة للحفر

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار) في تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الاصطناعية في حقلي "زاكوم العلوي" و"سطح الرزبوط " (صرب).

وأضافت أدنوك في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه تأتي لدعم زيادة سعتها الإنتاجية من النفط إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030.

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ويأتي هذا الاستثمار في شكل ثلاثة عقود أرستها "أدنوك البحرية" على "شلومبرجير" و"أدنوك للحفر" و"هاليبرتون" بعد مناقصة تنافسية.

وتبلغ قيمة عقد "شلمبرجير" في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد "أدنوك للحفر" 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد "هاليبرتون" 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة طيلة مدة العقود التي تستمر 5 سنوات، مما يؤكد حرص والتزام أدنوك على إعادة توجيه القيمة محلياً وإبقائها داخل الدولة عبر العقود التي تقوم بترسيتها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك، ياسر سعيد المزروعي: "ستسهم ترسية هذه العقود المهمة للخدمات المتكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في تعزيز كفاءة الحفر والخدمات ذات الصلة، وخفض التكاليف في عملياتنا التشغيلية البحرية، فيما نواصل تكثيف أنشطتنا في الحفر لزيادة سعتنا الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات".

وأضاف المزروعي: "ستقوم شركات المقاولات المنفذة للخدمات بتوفير أفضل الخبرات والتقنيات بفضل سجلها الحافل بالإنجازات في هذا المجال، حيث يعكس العقد الذي حصلت عليه أدنوك للحفر التوسع الكبير في مجموعة خدماتها عقب تطوير قدراتها وتحولها الناجح إلى شركة خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة الآبار"

وأشار إلى أن القيمة المحلية المضافة الكبيرة الناتجة عن هذه العقود ستساهم في توفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي المحلي في مرحلة ما بعد كوفيد-19.

ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل، وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيميائية والسوائل، وخدمات اختبار الآبار، وخدمات وأدوات تسجيل الإنتاج، ومراقبة التشبع، وسلامة الآبار.

وتضم الجزر الاصطناعية الست التي تغطيها العقود، كلاً من "السيفية" و"التوك " و"الغلان" و"أم العنبر" في حقل "زاكوم العلوي"، و"القاطعة " و"بو سكين" في حقل "صرب".

وتحقق الجزر الاصطناعية وفورات كبيرة في التكاليف وكذلك حماية البيئة، فهي تتيح المجال لاستخدام الحفارات البرية منخفضة التكلفة بدلاً من الحفارات البحرية ذات التكلفة العالية.

ويأتي تطوير قدرات "أدنوك للحفر" وتحولها إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز في أعقاب استحواذ شركة "بيكر هيوز" على حصة 5% في "أدنوك للحفر"، ما ساهم في تطوير قدراتها على توفير خدمات متكاملة في مجال حفر وتهيئة آبار النفط والغاز برياً وبحرياً، وتحقيق مكاسب في الكفاءة.

وأكملت "أدنوك للحفر" منذ عام 2018 أكثر من 180 بئراً باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققةً زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية تقارب 50%، مما أدى إلى توفير أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).