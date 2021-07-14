رويترز: مصادر تتحدث عن تسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط

هبط سعر نفط برنت دولارا إلى 75.49 دولار للبرميل بعد ما تردد من مصادر لوكالة "رويترز" حول تسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط لدى تحالف أوبك+.

وذكرت مصادر لرويترز أن الإمارات توصلت لاتفاق حول إنتاج النفط مع أوبك+ بحيث تتم زيادة خط الأساس للإمارات في أي اتفاق مستقبلي.

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وتوقع الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في مقابلة مع "العربية" أن يزيد خام برنت عن مستوى 80 دولاراً لكن هذا سيضغط على النمو الاقتصادي العالمي، ونعود لمرحلة من المطالبة بضبط الأسعار.

وأشار إلى أن الصورة الواضحة باتت في زيادة استهلاك النفط الذي وصل إلى أرقام قياسية جديدة في الولايات المتحدة، وهذا سيؤثر على توقعات أسعار النفط في الأشهر المقبلة.

وأضاف أن الطلب على النفط زاد ايضا في الدول المتقدمة في أوروبا وأميركا واليابان، ولكن في الهند والصين وجنوب أميركا لم تزل الزيادة غير واضحة، وهذا ما يجعل من الصعب التبنؤ حول أرقام دقيقة.

تعرضت أسعار النفط الخام لضغوط بيع متجددة ليفقد برميل غرب تكساس الوسيط 1.5% على أساس يومي إلى 74.12 دولار. في غضون ذلك، انخفض سعر برميل خام برنت 1.1% إلى 75.49 دولار.

بدورها كانت وكالة الطاقة الدولية، قالت إن من المنتظر أن يرتفع الطلب على النفط 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 وثلاثة ملايين برميل يومياً في 2022.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إمدادات النفط العالمية 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس الثلاثاء أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.