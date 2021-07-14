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عُمان تطرح 3 مناطق امتياز نفطية بداية أغسطس

منشأة نفط في سلطنة عمان
منشأة نفط في سلطنة عمان
اقتصاد عمان

عُمان تطرح 3 مناطق امتياز نفطية بداية أغسطس

بلغ حجم الإنتاج اليومي للسلطنة 773 ألف برميل يوميا خلال الخمسة أشهر الأولى من2021

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عُمان - العربية.نت

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أعلنت وزارة الطاقة والمعادن العُمانية، اليوم الأربعاء، عن اعتزم السلطنة طرح 3 مناطق امتياز بترولية في مطلع أغسطس/آب 2021.

وأضافت الوزارة في تغريدة على صحفتها الرسمية بـ"تويتر"، أن المناطق التي ستطرحها السلطنة، هي المناطق 23 و38 و66.

ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء العماني، بلغ إنتاج النفط الخام للسلطنة 110.5 مليون برميل خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021، أما إنتاج المكثفات فقد وصل إلى 33.3 مليون برميل.

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وبلغ إجمالي إنتاج السلطنة من النفط والمكثفات خلال فترة الخمسة أشهر نحو 143.9 مليون برميل، بمتوسط يومي 773 ألف برميل.

وسجل إجمالي الصادرات 116.7 مليون برميل، وكانت الصين أهم الدول المستوردة لنفط السلطنة بإجمالي 98.8 مليون برميل، تلتها الهند بـ13.2 مليون برميل، ثم كوريا الجنوبية بمليوني برميل.

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