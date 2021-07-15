أوبك تتوقع بلوغ الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة في 2022

تمسكت أوبك بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021 وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري اليوم الخميس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 %، إلى 99.86 مليون برميل يوميا، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2022.

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وأضافت أن الطلب على النفط بلغ في المتوسط 99.98 مليون برميل يوميا في 2019.

وقالت أوبك في التقرير "في 2022، يفترض أن تحفز التوقعات القوية لنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تحسن احتواء كوفيد-19 عبر تسريع برامج التطعيم والعلاج الفعال واكتساب المناعة الطبيعي، خاصة في الدول الناشئة والنامية، إلى جانب إجراءات الفحص المتواترة، استهلاك النفط العام القادم إلى مستويات مماثلة لما قبل الجائحة".

يعكس التقرير ثقة أوبك في أن الطلب العالمي سيتعافى بقوة من الجائحة، مما يسمح للمنظمة وحلفائها بتخفيف جديد لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي طُبقت في 2020. وكان بعض المحللين قد توقعوا تسجيل الطلب على النفط ذروة في 2019.

وأبقت أوبك أيضا على توقعها لنمو الطلب 5.95 مليون برميل يوميا في 2021.

وقبل صدور تقرير أوبك، جرى تداول النفط دون 74 دولارا للبرميل بقليل. وارتفع السعر أكثر من 40 %، منذ بداية العام بمساعدة تخفيضات إمدادات أوبك وحلفائها في إطار مجموعة أوبك+.

اتفقت أوبك+ في أبريل نيسان على تخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج من مايو/أيار إلى يوليو/تموز، لكنها لم تقرر بعد خططها لبقية 2021.

وأظهر تقرير أوبك اليوم ارتفاع إنتاج المنظمة، وهو ما يعكس قرار ضخ المزيد. وقالت أوبك إن الإنتاج ارتفع في يونيو حزيران 590 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل يوميا.

تأتي هذه التوقعات متماشية مع ما قالته وكالة الطاقة الدولية، أول أمس الثلاثاء، إن من المنتظر أن يرتفع الطلب على النفط 5.4 مليون برميل يومياً في 2021 وثلاثة ملايين برميل يومياً في 2022.

وتوقعت أن تشهد أسواق النفط شحا كبيرا في المعروض إذا ما استمرت حصص إنتاج مجموعة أوبك+ عند مستويات يوليو.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد بحسب التقديرات 3.2 مليون برميل يومياً إلى 96.8 مليون برميل يومياً في يونيو، وارتفعت إمدادات النفط العالمية 1.1 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 95.6 مليون برميل يومياً مع تراجع تخفيضات إنتاج أوبك+، وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك.

وأوضحت الوكالة أن البيانات الأولية تشير إلى أن الربع الثالث من 2021، سيشهد أكبر سحب من مخزونات النفط الخام فيما لا يقل عن 10 سنوات.

وتابعت: "تشير بيانات أولية لشهر يونيو للولايات المتحدة وأوروبا واليابان أن مخزونات القطاع تراجعت بواقع 21.8 مليون برميل".

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى ارتفاع مخزونات الدول المتقدمة من النفط 18.1 مليون برميل في مايو، و75.8 مليون برميل دون متوسط الفترة من 2016-2020 إلى 2.945 مليار برميل.