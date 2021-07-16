بعد يومين من الانخفاضات الحادة.. النفط يتجه صوب أكبر خسارة أسبوعية في شهور

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ مايو على الأقل، إذ أثارت التوقعات بزيادة الإمدادات مخاوف المستثمرين، فيما من المرجح أن ترفع أوبك الإنتاج تماشيا مع انتعاش محتمل للطلب مع تعافي المزيد من الدول من الجائحة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 20 سنتا إلى 73.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينتش، ويتجه لخسارة 3% هذا الأسبوع بعد يومين من الانخفاضات الشديدة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو.

مادة اعلانية

وهبط الخام الأميركي تسليم أغسطس 19 سنتا إلى 71.46 دولار للبرميل، وهو في طريقه للانخفاض بنحو 4% هذا الأسبوع، في أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس.

وكانت المناقشات بشأن سياسة الإمداد لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، في إطار مجموعة أوبك+، انتهت دون اتفاق هذا الشهر بعد أن اعترضت دولة الإمارات على خط الأساس الخاص بإنتاجها ما عرقل تمديد سياسة الإنتاج إلى ما بعد أبريل 2022.

وكان مصدر في أوبك+ قال لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إنه تم التوصل إلى تسوية بشأن سياسة أوبك+، في خطوة من شأنها أن تفسح المجال لاتفاق لزيادة إمدادات الخام في سوق نفط تشهد شحا، لكن وزارة الطاقة الإماراتية أصدرت بيانًا قالت فيه إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد مع تحالف أوبك+.

وقالت أوبك أمس الخميس، إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، أي حوالي 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند.

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك زاد في يونيو 590 ألف برميل يوميا إلى 26.03 مليون برميل يوميا.