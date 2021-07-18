نوفاك: روسيا تزيد إنتاجها النفطي بالنصف الثاني من 2021

قال وزير النفط الروسي، ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطي في النصف الثاني من العام من 2021، بفضل اتفاق جديد توصل إليه تحالف أوبك+.

وأشار نوفاك خلال اجتماع تحالف أوبك+، اليوم الأحد، إلى أن هناك عجزا في إمدادات النفط في السوق العالمية، وستبدأ روسيا بزيادة الإنتاج شهريا بواقع 100 ألف برميل يوميا من أغسطس المقبل.

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وذكر نوفاك في تصريحات نقلتها قناة روسيا 24، أن إنتاج روسيا سيصل إلى مستوى ما قبل الأزمة في مايو/أيار 2022.

وأضاف أن روسيا ستنتج نحو 21 مليون طن أخرى من النفط هذا العام والعام المقبل.

وتابع: "إن ميزانية روسيا ستزيد 400 مليار روبل (5.4 مليار دولار) بفضل الاتفاق الجديد على أساس متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا".

وأعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان تحالف أوبك+ بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

كان اجتماع أوبك+ قد انطلق اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وجرى خلال اجتماع اليوم، التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.