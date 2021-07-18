وزير الطاقة الإماراتي: ندعم بشدة الإجماع على القرار في إطار أوبك+

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحافي بختام اجتماع تحالف مجموعة أوبك+ النفطي اليوم الأحد إن "الإمارات ملتزمة بمجموعة أوبك+ ودائما نعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن في السوق".

وأضاف الوزير الإماراتي أن بلاده "كانت ملتزمة من حيث الاتفاقيات المنصوص عليها، ونشكر السعودية ووزير الطاقة السعودي على هذا الجهد لما وصلنا له اليوم من اتفاق".

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أعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان تحالف أوبك+ بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

كان اجتماع أوبك+ قد انطلق اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وجرى خلال اجتماع اليوم، التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.