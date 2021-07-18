.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الطاقة الإماراتي: ندعم بشدة الإجماع على القرار في إطار أوبك+

سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي
أوبك بلس

وزير الطاقة الإماراتي: ندعم بشدة الإجماع على القرار في إطار أوبك+

عبر عن الشكر للسعودية لما قامت به من دور بناء للتوصل إلى اتفاق أوبك+

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مؤتمر صحافي بختام اجتماع تحالف مجموعة أوبك+ النفطي اليوم الأحد إن "الإمارات ملتزمة بمجموعة أوبك+ ودائما نعمل ضمنها ومعها وبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن في السوق".

وأضاف الوزير الإماراتي أن بلاده "كانت ملتزمة من حيث الاتفاقيات المنصوص عليها، ونشكر السعودية ووزير الطاقة السعودي على هذا الجهد لما وصلنا له اليوم من اتفاق".

أعلن تحالف أوبك+ باجتماعه اليوم الأحد تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

كيف أصبحت الولايات المتحدة مركز تعدين بيتكوين الجديد في العالم؟ قصص اقتصادية بيتكوين كيف أصبحت الولايات المتحدة مركز تعدين بيتكوين الجديد في العالم؟

وبحسب بيان تحالف أوبك+ بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113% خلال شهر يونيو الماضي.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

كان اجتماع أوبك+ قد انطلق اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وجرى خلال اجتماع اليوم، التوافق على زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذر.. الكمامة القماشية لا تحمي من عدوى كورونا احذر.. الكمامة القماشية لا تحمي من عدوى كورونا
ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية ثوب التخرج أتعبها.. فيديو لميركل مرتبكة بعد شهادة فخرية
الأكثر قراءة
رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض! رغم فوائده العديدة.. لا تتناول البطيخ إذا كنت تعاني من هذه الأمراض!
والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها: "دي مش بنتي اللي أعرفها"!
3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن  3 زيجات وحجاب واعتزال وعودة.. حكاية حلا شيحة التائبة من الفن 
تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء تغريدة مقلقة.. نجل الفنان خالد سامي يطلب من محبيه الدعاء
صحيفة إسرائيلية تسرب مخطط تل أبيب لضرب نووي إيران صحيفة إسرائيلية تسرب مخطط تل أبيب لضرب نووي إيران
حلا شيحة تهاجم منتقديها ونقابة الممثلين برسائل نارية حلا شيحة تهاجم منتقديها ونقابة الممثلين برسائل نارية
قبل أن تذهب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
مطالب للحكومة العراقية بمنع الأحزاب من التدخل في القطاع الصحي.. ما السبب
اكتشف المزيد