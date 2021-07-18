وزير النفط الكويتي: اتفاق أوبك+ سيكون له أثر إيجابي على سوق النفط

أكد وزير النفط، والتعليم العالي الكويتي، الدكتور محمد الفارس، توصل تحالف "أوبك بلس" لاتفاق يقضي بزيادة شهرية للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بدءاً من أغسطس 2021، كما تم الاتفاق على تمديد الاتفاق الحالي، والذي كان مقرراً في أبريل 2022 إلى ديسمبر من نفس العام.

وأوضح الفارس بحسب وكالة الأنباء الكويتية، أن هذا القرار يأخذ في اعتباره بعض المستجدات في الأسواق، ومنها المطالب بإدخال تعديلات على الأساس المرجعي لبعض الدول الأعضاء في أوبك+ لاحتساب أية مستويات للتخفيضات في مستويات الإنتاج مستقبلاً حسب دواعي استقرار الأسواق ضمن اتفاق التمديد، والذي يبدأ العمل فيها من شهر مايو 2022، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيكون له آثاره الإيجابية في استقرار الأسواق خلال عامي 2021، و2022.

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وأشاد الفارس بتحقق إنجاز لدولة الكويت من خلال رفع الأساس المرجعي لاحتساب مستويات الإنتاج المقررة مستقبلاً لـ "الكويت" بمقدار 150 ألف برميل يومياً، وذلك ضمن اتفاق التمديد والذي يبدأ العمل به في شهر مايو 2022.

كما أثنى على جهود وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خاصة وجهود وزير الطاقة الروسي، إلكسندر نوفاك، من خلال مشاوراتهما المتواصلة والمكثفة بهدف جمع الشمل لدول أوبك+ والتأكيد على استمرار الانسجام والتناغم داخل التحالف، والتي تكللت بالوصول إلى اتفاق بتوافق جماعي يستهدف استقرار الأسواق في العالم ويدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي.

وأفاد أن "أوبك+" تتوخى الحذر فيما يتعلق باستراتيجية رفع الإنتاج وسط تحديات أسواق النفط والتي سيتم مراجعتها بشكل دوري في إطار تحقيق الاستقرار للأسواق، علماً أنه سيتم انعقاد الاجتماع القادم في بداية شهر سبتمبر 2021.