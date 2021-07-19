.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

منصة نفط بحرية
منصة نفط بحرية
أسعار النفط

أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

برنت دون 73 دولاراً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرة بقرار مجموعة أوبك+ زيادة الإمدادات، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وانخفض خام برنت بـ 1.4%، مسجلا 72.59 دولار للبرميل صباحاً، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق، فيما تراجع الخام الأميركي بـ 1.3% عند 70.87 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في الجلسة السابقة.

واتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس الأحد، على زيادة إمدادات النفط من أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

وزير الطاقة السعودي: سننهي خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف طاقة النفط وزير الطاقة السعودي: سننهي خفض إنتاج النفط في سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف

اتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة بدءاً من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات برفع خط الأساس.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع تحالف أوبك+ أمس الأحد، العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من عام 2022 "إذا سمحت ظروف السوق النفطية".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شقيق ياسمين عبدالعزيز: شقيق ياسمين عبدالعزيز: "احترموا.. وادعولها"
بعد تخديرها.. أميركية تقتلع 13 سناً من مريضة بعد تخديرها.. أميركية تقتلع 13 سناً من مريضة
الأكثر قراءة
غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز غيبوبة تامة.. جديد حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز
جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها جراحة صعبة لياسمين عبد العزيز.. ورسالة مؤثرة من زوجها
حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني حلا شيحة ترد غاضبة على والدها: مصدومة منك.. وزوجي لم يختطفني
رغم التعافي.. هذه أعراض كورونا طويلة الأمد رغم التعافي.. هذه أعراض كورونا طويلة الأمد
أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟ أحدث صور لسد النهضة.. إلى أين وصل الملء الثاني؟
فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب فيديو يفطر القلوب.. طفلة ليبية تصارع الموت بسبب لدغة عقرب
قبل أن تذهب
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
طهران تتحدث عن صفقة تبادل للسجناء مع واشنطن و لندن
اكتشف المزيد