أسعار النفط تتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإمدادات

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الاثنين، متأثرة بقرار مجموعة أوبك+ زيادة الإمدادات، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية يوليو.

وانخفض خام برنت بـ 1.4%، مسجلا 72.59 دولار للبرميل صباحاً، بعدما خسر قرابة 3% في وقت سابق، فيما تراجع الخام الأميركي بـ 1.3% عند 70.87 دولار للبرميل، وذلك بعد هبوطه زهاء 4% في الجلسة السابقة.

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واتفق وزراء مجموعة أوبك+ أمس الأحد، على زيادة إمدادات النفط من أغسطس، لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا، حيث أقرت المجموعة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس المقبل.

اتفقت المجموعة، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، بشكل حاسم على حصص إنتاج جديدة بدءاً من مايو 2022 بعدما وافقت السعودية ودول أخرى على طلب من الإمارات برفع خط الأساس.

وخلال الاجتماع تقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من مايو 2022.

وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع تحالف أوبك+ أمس الأحد، العمل على إنهاء مستويات الخفض في إنتاج النفط المعمول بها عند 5.8 مليون برميل يوميا بنهاية شهر سبتمبر من عام 2022 "إذا سمحت ظروف السوق النفطية".