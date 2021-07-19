رويترز: "البترول الكويتية" تطلب شحنتين من الغاز المسال

قال مصدران بقطاع الطاقة، اليوم الاثنين، إن مؤسسة البترول الكويتية طلبت ما يصل إلى شحنتين من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس\آب.

وأضاف المصدران لوكالة "رويترز" أنها تطلب الشحنتين للتسليم خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من أغسطس\آب في مناقصة تغلق يوم 26 يوليو\تموز.

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وقبل أيام أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وصول أول ناقلة تحمل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور، والبالغ حجمها 213 ألف متر مكعب إيذانا بقرب تشغيل الوحدات.

وقال الناطق الرسمي لـ"كيبك"، عبدالله العجمي، إن الشحنة وصلت على متن الناقلة القطرية "الخرسعة" من طراز "كيو فليكس" المخصصة لنقل الغاز الطبيعي المسال، والتي أبحرت من دولة قطر إلى مرفأ الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.

وأوضح العجمي أن تلك الشحنة تعد الأولى خلال هذا العام لنقل الغاز الطبيعي المسال، مما يعد نقلة نوعية على صعيد تقدم إنجاز مشاريع مجمع الزور النفطي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".