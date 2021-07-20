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رويترز: اتفاق وشيك بين واشنطن وبرلين بشأن "نورد ستريم 2" المثير للجدل

نورد ستريم2
خط أنابيب "نورد ستريم 2"
طاقة

رويترز: اتفاق وشيك بين واشنطن وبرلين بشأن "نورد ستريم 2" المثير للجدل

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قالت مصادر مطلعة أمس الاثنين، إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة وألمانيا في الأيام المقبلة عن اتفاق لحل نزاعهما القائم منذ فترة طويلة بشأن خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" البالغة قيمته 11 مليار دولار.

وفشل الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تسوية خلافاتهما بشأن خط الأنابيب الذي يمر تحت البحر، عندما اجتمعا الأسبوع الماضي، لكنهما اتفقا على أنه يجب عدم السماح لموسكو باستخدام الطاقة كسلاح ضد جيرانها.

أصبح هناك اتفاق في الأفق الآن بعد مناقشات بين مسؤولين أميركيين وألمان حول مخاوف الولايات المتحدة من أن خط الأنابيب، الذي اكتمل بنسبة 98%، سيزيد اعتماد أوروبا على الغاز الروسي وقد يحرم أوكرانيا من رسوم المرور التي تجمعها الآن من الغاز المنقول عبر خط أنابيب قائم.

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وسيؤدي الاتفاق إلى تفادي استئناف عقوبات أميركية، معلقة حاليا، ضد نورد ستريم 2 إيه جي، الشركة التي تقف وراء خط الأنابيب ورئيسها التنفيذي.

ولم تتكشف على الفور تفاصيل، لكن المصادر قالت إن الاتفاق سيتضمن تعهدات من الجانبين لضمان زيادة الاستثمار في قطاع الطاقة بأوكرانيا للتعويض عن أي تداعيات سلبية لخط الأنابيب الجديد الذي سينقل الغاز من المنطقة القطبية الشمالية إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق.

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