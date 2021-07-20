غولدمان يخفض توقعه لسعر "برنت" في الربع الثالث

خفض غولدمان ساكس اليوم الثلاثاء، توقعه لسعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث، ما يمثل انخفاضاً بخمسة دولارات عن تقديره السابق، إذ يلقي ارتفاع في الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا بثقله على الطلب.

ونزلت أسعار النفط خمسة دولارات أمس الاثنين، بفعل مخاوف حيال تضرر الطلب من ارتفاع الإصابات بفيروس دلتا واتفاق أوبك+ لتعزيز الإنتاج.

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ويتوقع البنك الأميركي الآن عجزا في الربع الثالث قدره 1.5 مليون برميل يوميا، مقابل 1.9 مليون برميل يوميا في التوقع السابق، وأن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 80 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، في حين كان توقعه السابق عند 75 دولارا للبرميل ويتنبأ بعجز 1.7 مليون برميل يوميا في نفس الفترة.

وقال غولدمان إنه حتى إذا أخفقت عمليات التطعيم في الحد من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات، مما قد يقود إلى تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع سيعوضه إنتاج أقل من أوبك+ والنفط الصخري الأميركي بالنظر إلى الأسعار الحالية.

وأضاف: "أسعار النفط ربما تواصل التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بمتحور دلتا وبطء وتيرة التطورات على جانب الإمداد بالمقارنة مع مكاسب الطلب في الآونة الأخيرة".

كما قال غولدمان إن تعثر إحراز تقدم في الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى تزايد المخاطر من أن التحسن المحتمل للصادرات الإيرانية سيكون في وقت لاحق لموعد حدده تصور أساسي وضعه البنك في أكتوبر/تشرين الأول.