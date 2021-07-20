.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

غولدمان يخفض توقعه لسعر "برنت" في الربع الثالث

أحد حقول النفط
أحد حقول النفط
أسعار النفط

غولدمان يخفض توقعه لسعر "برنت" في الربع الثالث

إلى 75 دولاراً للبرميل

متابع الغاء المتابعة

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

خفض غولدمان ساكس اليوم الثلاثاء، توقعه لسعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث، ما يمثل انخفاضاً بخمسة دولارات عن تقديره السابق، إذ يلقي ارتفاع في الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا بثقله على الطلب.

ونزلت أسعار النفط خمسة دولارات أمس الاثنين، بفعل مخاوف حيال تضرر الطلب من ارتفاع الإصابات بفيروس دلتا واتفاق أوبك+ لتعزيز الإنتاج.

ويتوقع البنك الأميركي الآن عجزا في الربع الثالث قدره 1.5 مليون برميل يوميا، مقابل 1.9 مليون برميل يوميا في التوقع السابق، وأن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 80 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام، في حين كان توقعه السابق عند 75 دولارا للبرميل ويتنبأ بعجز 1.7 مليون برميل يوميا في نفس الفترة.

ماذا قال الخبراء عن صفقة "أوبك+"؟ طاقة أوبك بلس ماذا قال الخبراء عن صفقة "أوبك+"؟

وقال غولدمان إنه حتى إذا أخفقت عمليات التطعيم في الحد من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات، مما قد يقود إلى تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع سيعوضه إنتاج أقل من أوبك+ والنفط الصخري الأميركي بالنظر إلى الأسعار الحالية.

وأضاف: "أسعار النفط ربما تواصل التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بمتحور دلتا وبطء وتيرة التطورات على جانب الإمداد بالمقارنة مع مكاسب الطلب في الآونة الأخيرة".

كما قال غولدمان إن تعثر إحراز تقدم في الاتفاق النووي مع إيران أدى إلى تزايد المخاطر من أن التحسن المحتمل للصادرات الإيرانية سيكون في وقت لاحق لموعد حدده تصور أساسي وضعه البنك في أكتوبر/تشرين الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية عادة ابتكرها النازيون وتعتمد لليوم بالألعاب الأولمبية
"ليس سحرا أسود".. طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها الصحية
الأكثر قراءة
ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة ممثلة مصرية تكشف: ياسمين عبد العزيز ليست في غيبوبة
هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية هذا النوع من الإقامات متاح لتسوية التستر التجاري في السعودية
بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز بفريق طبي متكامل.. السيسي يتدخل لعلاج ياسمين عبدالعزيز
اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت اختلفا على مصروف العيد.. مصرية تطعن زوجها حتى الموت
سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون سبب لا يخطر على بال.. أبل قد تتخطى رقم 13 بتسمية الآيفون
كاميرات المراقبة تلتقط الرباع الأوغندي على بعد 200 كلم كاميرات المراقبة تلتقط الرباع الأوغندي على بعد 200 كلم
قبل أن تذهب
قام بتدريب 12 ألف متطوع لخدمة الحجاج.. تعرف على جهود "خدمة ضيوف الرحمن"
قام بتدريب 12 ألف متطوع لخدمة الحجاج.. تعرف على جهود "خدمة ضيوف الرحمن"
اكتشف المزيد