"باركليز" يرفع توقعاته لأسعار النفط هذا العام

قال بنك باركليز، اليوم الخميس، إن عوامل العرض والطلب في سوق النفط تنبئ بزيادة بطيئة في الأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، ليرفع توقعاته لسعر الخام في 2021 بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل توقع شح المخزونات مع تعافي الاقتصادات، ليسجل خام برنت القياسي حوالي 72.86 دولار للبرميل.

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وقال باركليز في مذكرة: "قد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على مدار الأشهر المقبلة، إذا كانت أوبك+ بطيئة للغاية في زيادة الإمدادات من جديد، في ضوء الاستجابة غير المرنة نسبيا لمعروض غير الأعضاء في أوبك+".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة معروض النفط 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس\ آب وحتى نهاية السنة.

وفي حين يتوقع باركليز تعاون أعضاء أوبك+، فإنه لا يرى أن التحالف سيكون قادرا على إبقاء نمو المعروض عند حدود 400 ألف برميل يوميا في الشهر بعد 2021، إذا زادت الإمدادات الإيرانية زيادة كبيرة في حالة إبرام اتفاق نووي.

ويتوقع البنك البريطاني أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 66 دولارا في التقدير السابق، وأن يسجل 68 دولارا في 2022 بفعل فائض أكبر متوقع.

ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ متوسط سعر الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 67 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفعا من 62 دولارا في التوقع السابق، مع تسجيل 65 دولارا العام القادم.

وقال باركليز إنه في حين ينطوي تفشي سلالات فيروس كورونا على مخاطر تهدد وتيرة تعافي الطلب، فإن أثرها سيكون أقل كثيرا عنه في بداية السنة بفضل حملات التطعيم.

وتابع: "في حال تباطؤ تعافي الطلب بما قد يُخرج عملية عودة المخزونات لطبيعتها عن مسارها، فمن الممكن أن يدار الأمر بأن تكبح أوبك+ زيادة الإمدادات".