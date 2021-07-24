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لبنان يوقع اتفاقاً مع العراق لشراء مليون طن من زيت الوقود الثقيل

ازدحام عند محطات الوقود في لبنان
ازدحام عند محطات الوقود في لبنان
لبنان

لبنان يوقع اتفاقاً مع العراق لشراء مليون طن من زيت الوقود الثقيل

بيع النفط سيجري بالسعر العالمي على أن يكون السداد بالخدمات والسلع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان رسمي السبت، أن العراق وقع اتفاقا مع لبنان لبيع مليون طن من زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية، بحسب وكالة "رويترز".

والشهر الماضي، رفع لبنان أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30%، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.

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وينتظر اللبنانيون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت، فيما تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لتصل ساعات التقنين في عدد من المناطق يومياً إلى 22 ساعة.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، تجاوز سعر صفيحة البنزين (20 ليتراً) 95 أوكتان 60 ألف ليرة (40,6 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) بعد ارتفاع بحوالي 16 ألف ليرة.

وبات سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان قرابة 63 ألفاً (42 دولاراً) بعد ارتفاع بقيمة 16,300 ليرة. وتجاوز سعر صفيحة المازوت 46 ألف ليرة (30,7 دولارا) بعد زياردة قدرها 12,800 ليرة.

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