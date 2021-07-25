.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لهذه الأسباب يوجد تناقض في أسواق النفط

النفط

لهذه الأسباب يوجد تناقض في أسواق النفط

عندما يشعر المنتجون بأن الطلب بدأ ينمو بخطى متسارعة ستحدث زيادة في الإنتاج

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال خبير نفط، الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن هناك وضعا غريبا في أسواق النفط حدث خلال الأسبوع الماضي، بوجود عوامل في جانب العرض لا تدعم الأسعار وعوامل أخرى تدعم الأسعار، وهي عوامل متناقضة، وتوجد في جانب الطلب أيضاً.

وأضاف خبير النفط، أنه من بين تلك العوامل على سبيل المثال، أن الصين زودت المصافي الكبيرة بنحو 22 مليون برميل احتياطي استراتيجي، وأيضا ذكرت تقارير لشركة إس أي إيه إنيرجي، أن المصافي الصينية سيزيد استخدامها للنفط بنسبة 7% في 2021، وأن واردات الصين سوف ترتفع بنسبة 15% إلى أكثر من 12 مليون برميل في اليوم.

وأوضح فهد بن جمعة، أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وتعويضها لجميع خسارتها يوم الاثنين الماضي بعد اتفاق "أوبك+"، هو التفاؤل والنظر لنمو الطلب خلال النصف الحالي من 2021، وهذا التفاؤل استغله المضاربون لصالحهم لكن الأسعار ترتفع بحذر.

صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022 اقتصاد السعودية صحيفة: تطبيق التأمين على عقد العمالة المنزلية في السعودية مطلع 2022

وأشار إلى أنه عندما يشعر المنتجون بأن الطلب بدأ ينمو بخطى متسارعة ستحدث زيادة في الإنتاج وقد يضعف الالتزام بين أعضاء "أوبك+" وسيؤدي ذلك إلى ضغط على الأسعار العالمية، ويمكن أن يدخل العرض إلى السوق بشكل سريع إذا انتعش، الطلب لكن هناك انتشار لمتغير دلتا يضغط على الأسعار.

وذكر خبير النفط، أن متغير سلالة "دلتا" لا يزال يهدد السفر وانفتاح الاقتصاد العالمي، ولذلك هناك نوع من المخاطرة في أسواق النفط.

وأضاف أنه إذا ما رأينا المخاطر، فإنه يفترض أن الأسعار شبه ثابتة، على المدى القريب، ومن المفترض أن تكون الأسعار في نطاق 65 إلى 70 دولارا للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟ هل يرفع كورونا نسبة الإصابات بالسكري حول العالم؟
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر اتصال قبل الجريمة.. جديد مقتل طبيبة على يد زوجها بمصر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
قبل أن تذهب
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
هؤلاء يستعدون لالتهام الكعكة الأفغانية بعد الانسحاب الأميركي
اكتشف المزيد