سومو تكشف عن شروطها المعتمدة ببيع النفط العراقي إلى الشركات العالمية

أحصت شركة تسويق النفط الوطنية "سومو"، مجموع إيرادات وصادرات النفط الخام خلال النصف الأول من العام الحالي، وفيما كشفت عن إيرادات نفط الإقليم المصدر بشكل مباشر، حددت آلية اختيار الشركات العالمية المشترية للنفط الخام العراقي والشروط المعتمدة.

وقال معاون مدير عام شركة تسويق النفط لشؤون النفط الخام والغاز علي نزار فائق: "نود أن نبين بعض المعلومات عن الكميات المصدرة من النفط الخام العراقي من قبل الحكومة الاتحادية ممثلة بشركة تسويق النفط ومن مبيعات إقليم كردستان من النفط الخام للفترة من بداية العام الحالي 2021 ولغاية نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".

مادة اعلانية

وأضاف، أن "مبيعات النفط الخام العراقي من المنافذ الجنوبية لنفط البصرة الخفيف والمتوسط والثقيل وكذلك من المنفذ الشمالي لنفط خام كركوك المصدر من قبل شركة تسويق النفط عبر ميناء جيهان التركي، حققت ما مجموعه 33 مليار دولار، وبمعدل شهري بلغ بحدود 5.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن "معدل المبيعات كان متذبذبا ونحو الزيادة، وكان بمجموع بلغ بحدود 528 مليون برميل لغاية نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي".

وأشار إلى أن "المبيعات من إقليم كردستان، والتي خارج صادرات شركة تسويق النفط، لما مصدر من قبل الإقليم بشكل مباشر، بلغت بحدود 77 مليون برميل، في حين بلغ مجموع إيراداتها فيما لو حسبت بسعر تصدير برميل النفط خام كركوك من قبل شركة تسويق النفط ويكون بالتالي مجموع الإيراد المتحقق حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بحدود 4.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بآليات شركة تسويق النفط والمعيارية المعتمدة لدعوة الشركات لشراء النفط الخام العراقي قال فائق، إن "الآلية معروفة لدى جميع الشركات العالمية وموحدة كذلك والمعايير الأساسية للتعامل مع الشركات المشترية للنفط العراقي تؤكد وجوب أن تكون مالكة لمصفى على الأقل إن لم تكن مالكة لعدد من المصافي في الأسواق ومناطق العالم المختلفة مع تطبيق معايير الملاءمة المالية والعالمية والقدرة على تحمل تقلبات السوق المختلفة".

وأضاف أن "شركة تسويق النفط تقوم قبل نهاية كل عام بحدود شهر سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول بدعوة الشركات الكبرى المصنفة عالميا لشراء النفط الخام بشرط أن تكون متكاملة عموديا أي متكاملة بنشاطها من الاستكشاف والاستخراج إلى التوزيع والمصافي والتسويق والمتاجرة أو الأصناف الأخرى من الشركات كالشركات المالكة للمصافي حصرا والتي تسمى شركات التصفية التي لا تدخل في الاستخراج والإنتاج وهي أيضا مستهدفة كطلب مستقر للنفط الخام العراقي".

وأشار إلى أن "شركة تسويق النفط تركز على المبادئ الأساسية للتسويق والتي هي تصدير كامل الكميات المتاحة للتصدير وباعلى عائد ممكن، وهذا يدفع شركة التسويق لأن تنظر إلى الأسواق بمفاضلة كما تنظر إليها جميع الدول الأخرى المنتجة والمصدرة للنفط الخام".

وأوضح أن "معظم صادرات النفط الخام العراقي تتجه إلى السوق الآسيوي الواعد الذي يشهد نموا في طاقات التصفية واستهلاك النفط الخام على الرغم من جميع الظروف التي تعصف في العالم، لكن يبقى هذا السوق هو محط أنظار وقبلة النفوط الخام المنتجة والمصدرة من المنطقة والتي تتنافس عليها كبريات الدول والشركات العالمية ومنها العراق".

ولفت إلى أن "الصين تأتي في المرتبة الأولى وهذا أمر طبيعي في ظل تزايد وتنامي طاقات التصفية في هذا البلد ووصول الطلب فيها الى حدود عليا بدات تنافس في طلبها الولايات المتحدة الأميركية، كذلك في المرتبة الثانية منها هي الهند التي لا يزال العراق يفخر بأنه من أكبر المصدرين للنفط الخام الى هذا البلد على الرغم من المنافسة القوية التي تواجهه من دول الجوار المنتجة للنفط الخام".