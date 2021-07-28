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رويترز: البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم أغسطس

مؤسسة البترول الكويتية مناسبة
مؤسسة البترول الكويتية
اقتصاد الكويت

رويترز: البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم أغسطس

العطاء سيغلق في 29 يوليو

متابع الغاء المتابعة

سنغافورة - رويترز

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قال مصدران بقطاع الغاز اليوم الأربعاء، إن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس/آب.

تريد المؤسسة تسلم الشحنة في ميناء الزور في 26 أو 27 أغسطس/آب، بحسب أحد المصدرين، مضيفا أن العطاء سيغلق في 29 يوليو/تموز.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية، قد طلبت في وقت سابق خلال يوليو الجاري، ما يصل إلى شحنتين من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أغسطس\آب.

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وأضاف المصدران لوكالة "رويترز" أنها تطلب الشحنتين للتسليم خلال الفترة من الثالث إلى التاسع من أغسطس\آب في مناقصة تغلق يوم 26 يوليو\تموز.

وقبل أيام أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وصول أول ناقلة تحمل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى مرفأ الوحدات الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بميناء الزور، والبالغ حجمها 213 ألف متر مكعب إيذانا بقرب تشغيل الوحدات.

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