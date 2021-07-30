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النفط يتراجع لكنه على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

بئر نفط
بئر نفط
أسعار النفط

النفط يتراجع لكنه على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية

صوب تحقيق مكاسب بنحو 2% للأسبوع

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سنغافورة - رويترز

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هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها ما زالت على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة في ظل نمو الطلب بوتيرة أسرع من العرض، بينما من المتوقع أن تخفف التطعيمات تأثير ارتفاع جديد في الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينتهي أجلها اليوم الجمعة، 45 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 75.60 دولار للبرميل، عقب قفزة بـ 1.75% أمس الخميس. وتراجع عقد خام برنت الأكثر نشاطا تسليم أكتوبر 48 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 74.62 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 73.19 دولار للبرميل، لتقلص مكاسب حققتها أمس الخميس بواقع 1.7%.

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قالت مارجريت يانج الاستراتيجية لدى ديلي إف.إكس ومقرها سنغافورة: "تراجعت أسعار النفط قليلا في ظل معنويات حذرة في أنحاء أسواق آسيا والمحيط الهادي إذ يزن المستثمرون مخاوف الفيروس والناتج المحلي الإجمالي الأميركي الذي جاء أضعف من المتوقع وبيانات الوظائف".

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب تحقيق مكاسب بنحو 2% للأسبوع، بدعم من مؤشرات على شح إمدادات الخام وطلب قوي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقالت يانج: "هذا الأسبوع، أسعار النفط تلقت الدعم من دولار أميركي أضعف وأرباح قوية للشركات الأميركية.. لكن ارتفاع حالات كوفيد-19 بسبب الإصابة بالمتحور دلتا في الولايات المتحدة ربما يلقي بظلال على آفاق الطلب".

وقد أعلنت شركتا التكرير الأميركيتان فاليرو إنرجي وبي.بي.إف إنرجي عن نتائج تجاوزت توقعات المحللين.

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