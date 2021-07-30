عُمان ترفع سعر خامها الرسمي إلى 72.73 دولار للبرميل في سبتمبر

أظهرت حسابات أجرتها رويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الجمعة، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في سبتمبر، سيرتفع 1.07 دولار إلى 72.73 دولار للبرميل.

سعر البيع الرسمي لشحنات سبتمبر من الخام العماني، هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام في الساعة 0830 بتوقيت غرينتش على مدار يوليو لعقد شهر أقرب استحقاق.

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وتفيد الحسابات بأن سعر البيع الرسمي لخام دبي سيبلغ 72.53 دولار للبرميل في سبتمبر، بعد أن تقرر أن يكون بخصم 0.20 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني في بورصة دبي للطاقة.