.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع وسط تنامي الطلب

النفط الصخري مناسبة
منشأة نفطية

النفط يرتفع ويواصل مكاسبه للشهر الرابع وسط تنامي الطلب

العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر تكسب 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، ليحقق خام القياس العالمي برنت مكاسب للشهر الرابع، في ظل تنامي الطلب أسرع من العرض وتوقعات بأن تخفف اللقاحات وقع زيادة جديدة في إصابات كوفيد-19 بأنحاء العالم.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر /أيلول، والتي حل أجلها الجمعة، 28 سنتا بما يعادل 0.4% ليتحدد سعر التسوية عند 76.33 دولار للبرميل. وأغلق عقد أكتوبر تشرين الأول الأنشط مرتفعا 31 سنتا إلى 75.41 دولار للبرميل.

وتقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5% لتختم الجلسة على 73.95 دولار للبرميل بحسب "رويترز".

حقق كلا خامي القياسي مكاسب بأكثر من 2% على مدار الأسبوع، في حين ارتفع برنت 1.6% في يوليو/ تموز، صعوده الشهري الرابع على التوالي. واستقر غرب تكساس على مدار الشهر.

دراسة: 74% من مصابي كوفيد الجدد في هذه المدينة مطعمون بالكامل اقتصاد فيروس كورونا دراسة: 74% من مصابي كوفيد الجدد في هذه المدينة مطعمون بالكامل

وحتى مع تنامي إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وبأنحاء آسيا وأجزاء من أوروبا، يقول المحللون إن ارتفاع معدلات التطعيم سيحد من الحاجة إلى إغلاقات صارمة كالتي عصفت بالطلب في ذروة الجائحة العام الماضي.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إيلينوي، "يبدو أن سوق النفط أعادت النظر في عامل فيروس كورونا عندما خلصت إلى أن الطلب لن يشهد إلا تراجعا متواضعا، ولو قياسا إلى تهاوي الاستهلاك في العام الماضي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق قائمة انتظار تصل لـ10 أسابيع لكي تتذوق "أغلى بطاطس مقلية بالعالم"!
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
الأكثر قراءة
جديد جديد "فتاة الهوهوز" بمصر.. 3 مقاطع جديدة ومدّ الحبس 15 يوما
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان شاهد انسحاب عمرو خالد من أستوديو العربية حين سئل عن علاقته بالإخوان
مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية مخطط تفجيري يفشل في باريس بسرقة أغلى قلادة لملكة مصرية
ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني  ريما بنت بندر: فخورة جدًا بياسمين الدباغ وتهاني القحطاني 
واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع واقعة جديدة.. مصري يسقط متوفى أثناء مطاردة زوجته في الشارع
قبل أن تذهب
استقالات وخلافات داخل "النهضة" احتجاجًا على إدارة الغنوشي للأزمة الحالية
استقالات وخلافات داخل "النهضة" احتجاجًا على إدارة الغنوشي للأزمة الحالية
اكتشف المزيد