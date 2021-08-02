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صادرات غاز جازبروم الروسية ترتفع 23.2% للنصف الأول

جازبروم الروسية
جازبروم الروسية

صادرات غاز جازبروم الروسية ترتفع 23.2% للنصف الأول

إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في 6 أشهر

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قال عملاق الغاز الروسي جازبروم الاثنين إن صادراته من الغاز الطبيعي خارج الجمهوريات السوفيتية السابقة في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.

وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي بلغ 298.2 مليار متر مكعب في نفس الفترة، بزيادة قدرها 18.4% على أساس سنوي.

كانت صادرات جازبروم من الغاز الطبيعي إلى خارج الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 41.5 %، على أساس سنوي في الفترة من أول يناير/كانون الثاني إلى 15 منه إلى 9.1 مليار متر مكعب.

وقالت الشركة إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع المشتريات من ألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وزاد إنتاج الشركة من الغاز في النصف الأول من يناير/كانون الثاني 4.3%، على أساس سنوي إلى 22.6 مليار متر مكعب.

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