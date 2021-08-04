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رويترز: السعودية ترفع أسعار بيع الخام خلال سبتمبر لآسيا

أرامكو مناسبة
أرامكو
النفط

رويترز: السعودية ترفع أسعار بيع الخام خلال سبتمبر لآسيا

زيادة الأسعار تأتي للشهر الثاني على التوالي

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سنغافورة – رويترز

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قالت شركة أرامكو السعودية الأربعاء إن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر/أيلول إلى ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وحددت أرامكو سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال لشهر سبتمبر/أيلول، كما حددت سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت.

قال ثلاثة مصادر مطلعة، إن السعودية، رفعت أسعار بيع جميع الخامات لآسيا للشهر الثاني على التوالي.

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وذكرت المصادر أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف ارتفع 30 سنتا إلى 3 دولارات فوق متوسط سعر خام دبي على بلاتس والخام العماني في بورصة دبي للطاقة.

وتأتي زيادة الأسعار في نطاق توقعات مسح أجرته رويترز يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء فوق مستوى 72.4 دولار للبرميل بنسبة 0.08%، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأميركي نايمكس بنسبة 0.16% لتصل إلى 70.45 دولار.

وكانت أسعار خام برنت قد تجاوزت أمس 73 دولارا للبرميل قبل أن تهبط في وقت لاحق من تداولات الثلاثاء.

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