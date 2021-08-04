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مخزونات النفط والوقود الأميركية تتراجع.. وبرنت عند 72 دولاراً

خزانات للنفط في الولايات المتحدة
خزانات للنفط في الولايات المتحدة
أسعار النفط

مخزونات النفط والوقود الأميركية تتراجع.. وبرنت عند 72 دولاراً

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء فوق مستوى 72.4 دولار للبرميل بنسبة 0.08%

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نيويورك - رويترز

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قال مصدران بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي اليوم الثلاثاء، إن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الأربعاء فوق مستوى 72.4 دولار للبرميل بنسبة 0.08%، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار العقود الآجلة لخام النفط الأميلركي نايمكس بنسبة 0.16% لتصل إلى 70.45 دولار.

وكانت أسعار خام برنت قد تجاوزت أمس 73 دولارا للبرميل قبل أن تهبط في وقت لاحق من تداولات الثلاثاء.

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وبحسب المصدرين، تراجعت مخزونات الخام بمقدار 879 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو تموز في حين هبطت مخزونات البنزين 5.8 مليون برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 717 ألف برميل.

ولم يرد معهد البترول على الفور على طلب للتعقيب.

ويجبر متغير دلتا شديد العدوى الحكومات على إعادة فرض القيود أو تمديدها، ويتتبع المستثمرون ارتفاعًا طفيفًا في حالات الإصابة في الصين، أكبر سوق للخام في العالم، حيث نصحت الحكومة هذا الأسبوع سكان العاصمة بكين بعدم مغادرة المدينة.

وفي إندونيسيا، أكبر مستورد للبنزين في آسيا، تم تمديد القيود في بعض المناطق حتى 9 أغسطس، بحسب ما قاله الرئيس جوكو ويدودو في وقت متأخر يوم أمس. حتى قبل هذا القرار، كان التأثير على طلب الطاقة واضحًا، حيث انخفضت واردات وقود السيارات بنحو الربع، بينما تضاءل الاستخدام المحلي.

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