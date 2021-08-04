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"طاقة" الإماراتية تقترب من بيع أصول في كندا

شركة طاقة
شركة طاقة
النفط

"طاقة" الإماراتية تقترب من بيع أصول في كندا

توصلت لاتفاق لبيع بعض الأصول المنتجة للنفط الخفيف والغاز الطبيعي

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دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة رويترز أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اقتربت من صفقة لبيع أصول كندية إلى شركة بلو سكاي ريسورسيز Blue Sky Resources.

وأضافت الوكالة أن شركة طاقة توصلت لاتفاق لبيع بعض الأصول المنتجة للنفط الخفيف والغاز الطبيعي في مقاطعتي ألبرتا وكولومبيا البريطانية، وأن الصفقة تنتظر موافقة مجلس ألبرتا للطاقة.

وفي السنوات الأخيرة، سارع عدد من شركات النفط العالمية الكبرى إلى بيع أصول في الرمال النفطية الكندية بسبب مخاوف تتنوع ما بين ارتفاع تكاليف الإنتاج والانبعاثات وندرة رأس المال.

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