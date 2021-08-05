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كيف يستفيد قطاع الطاقة من الذكاء الاصطناعي؟

طاقة

كيف يستفيد قطاع الطاقة من الذكاء الاصطناعي؟

يسرع عملية محاكاة المناخ

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دبي - العربية.نت

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يمكن لقطاع الطاقة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، من خلال عدة فوائد يوفرها الذكاء الاصطناعي منها القدرة على معالجة المشكلات المختلفة في العديد من الصناعات، والمساهمة في خفض الانبعاثات لكن بعض تطبيقاته تزيد منها.

ويسهم الذكاء الاصطناعي في استخلاص البيانات وتحويلها إلى أفكار قابلة للتنفيذ، وكذلك تحسين الأنظمة المعقدة في قطاع الطاقة، وتحسين درجات التوقع المستقبلية، بالإضافة إلى تسريع تجارب الاكتشافات العلمية، وتسريع عملية محاكاة المناخ.

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