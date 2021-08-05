اقتصاد الكويت
مصادر: البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم سبتمبر
تريد تسلم الشحنة في ميناء الزور
ذكر مصدران بقطاع الغاز أن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في سبتمبر/ أيلول.
وقال أحد المصدرين إن المؤسسة تريد تسلم الشحنة في ميناء الزور خلال الفترة من أول سبتمبر/ أيلول حتى 21 منه، مضيفا أن العطاء سيُغلق في الخامس من أغسطس/ آب.
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وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون أن واردات الكويت من الغاز الطبيعي المسال في يوليو / تموز ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس / آب من العام الماضي.
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