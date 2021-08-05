مصادر: البترول الكويتية تطلب شحنة غاز مسال تسليم سبتمبر

ذكر مصدران بقطاع الغاز أن مؤسسة البترول الكويتية تطلب شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم في سبتمبر/ أيلول.

وقال أحد المصدرين إن المؤسسة تريد تسلم الشحنة في ميناء الزور خلال الفترة من أول سبتمبر/ أيلول حتى 21 منه، مضيفا أن العطاء سيُغلق في الخامس من أغسطس/ آب.

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وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف أيكون أن واردات الكويت من الغاز الطبيعي المسال في يوليو / تموز ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ أغسطس / آب من العام الماضي.