.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط يستعد لتكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام

حقل نفط
حقل نفط
أسعار النفط

النفط يستعد لتكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام

تراجع الخام الأميركي 6.5% حتى الآن هذا الأسبوع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يتجه النفط نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية هذا العام، حيث ألقى انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا بظلال من الشك على التعافي المستمر في الطلب، لا سيما في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

تم تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بالقرب من 69 دولارًا للبرميل اليوم الجمعة، وقد تراجع بـ 6.5% حتى الآن هذا الأسبوع في ما يعد أكبر انخفاض منذ الفترة حتى 30 أكتوبر، بينما يتداول برنت فوق 71 دولاراً للبرميل.

وأدت قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركية إلى الإضرار بالأسعار أيضًا.

هكذا تستفيد الدول النفطية من الهيدروجين الأزرق قصص اقتصادية الطاقة المتجددة هكذا تستفيد الدول النفطية من الهيدروجين الأزرق

فرضت الصين مجموعة متنوعة من القيود على التنقل لمكافحة انتشار متحور دلتا شديد العدوى، بما في ذلك إلغاء الرحلات الجوية وخدمات القطارات. مع ذلك، أبلغت البلاد عن 101 إصابة اليوم الجمعة، بما في ذلك 21 شخصًا بدون أعراض، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أكثر من ستة أشهر.

وبعد ارتفاع أسعار الطاقة في النصف الأول مع تزايد الطلب وتراجع المخزونات، جعل الفصل الأخير من الوباء عملية صعود النفط الخام أكثر صعوبة. وحققت العقود الآجلة مكاسب طفيفة في يوليو، لكنها تعرضت لضربة أقوى هذا الشهر. وفي الوقت الحالي، لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها يخططون لمواصلة إضافة المزيد من الإمدادات كل شهر، ضمن الاتفاق الأخير.

في أماكن أخرى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لا تزال حالات الإصابة التي يحركها دلتا تسيطر بقوة. ففي تايلاند، سجلت الحالات اليومية رقماً قياسياً آخر، حيث تجاوزت الإصابات 700000 حالة في البلاد التي فشلت فيها عمليات تشديد إجراءات الاحتواء.

أما في أستراليا، بلغ عدد الإصابات اليومية في سيدني أعلى مستوى له على الإطلاق، وحذرت السلطات من أن الوضع في أكبر مدينة في البلاد قد يتفاقم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية انتبهوا.. الصحة العالمية تحذر من خطر يهدد البشرية
تيك توك يرافقك.. ميزة للمسافرين جواً هنا تيك توك يرافقك.. ميزة للمسافرين جواً هنا
الأكثر قراءة
انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ انتبهوا.. اللقاحات ليست دروعاً فـ"دلتا" يفاجئ الجميع
صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع صور صادمة.. 3 شبان يسحلون مصرية لسرقتها في الشارع
سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله سائق لبناني: نقلت الأمونيوم مرتين من المرفأ لمعقل حزب الله
برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي برشلونة يعلن رحيل ليونيل ميسي
8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها 8 وظائف بالمجمعات التجارية في السعودية يُمنع عمل الوافدين بها
رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس رفضت الزواج.. مصرية تلقي ابنتها من الطابق السادس
قبل أن تذهب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
ماريا قحطان.. صوت اليمن النابض وسط ركام الحرب
اكتشف المزيد