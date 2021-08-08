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أرامكو: محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم تستأنف العمل

أرامكو السعودية مناسبة جديد
أرامكو السعودية
أرامكو

أرامكو: محطة توزيع المنتجات البترولية بالقصيم تستأنف العمل

بعد عطل فني بالمحطة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة أرامكو في بيان، اليوم الأحد، إن فرق الصيانة التابعة لها نجحت في إعادة محطة توزيع المنتجات البترولية بمنطقة القصيم إلى العمل بشكلٍ كاملٍ مساء أمس، واستؤنفت أعمال تحميل المنتجات البترولية لعملاء المحطة بصورة طبيعية.

وكانت شركة أرامكو قد أعلنت في وقت سابق، أمس السبت، أنها تعمل على إصلاح عطل فني بالمحطة.

وكانت وكالة "فيتش" للتقييم المالي، قد أكدت التصنيف الائتماني لشركة أرامكو السعودية عند "A" مع تعديل النظرة المستقبلية لهذا التصنيف القوي من سلبية إلى مستقرة.

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وتشير التقديرات إلى أن شركة أرامكو السعودية، ستحقق ما قيمته 85 مليار ريال صافي أرباح عن الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما ستعلن عنه الشركة في وقت قريب.

كما تشير التقديرات المبنية على أسس تحليل مالي إلى أن أرامكو ستحقق هذه القيمة من الأرباح الفصلية لترتفع الأرباح النصفية (للفصلين الأول والثاني من 2021) لتعادل 90% مما حققته أرامكو عن عام 2020 والتي كانت سنة استثنائية لمعظم الشركات في العالم، بسبب تأثير جائحة كورونا.

كما يتوقع أن تحقق أرامكو أرباحاً سنوية للعام الحالي، بحوالي 300 مليار ريال، بزيادة على التوزيعات الكلية المتوقعة منها بقيمة 280 مليار ريال، بيد أن هذه الزيادة ستعزز خطط الشركة التوسعية، وتنضم جنبا إلى جنب لمصادر تمويل الاستثمارات.

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