الناصر: نتائج أرامكو القوية تعكس انتعاش الطلب العالمي على الطاقة

قال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، إن النتائج الفصلية القوية تعود لانتعاش الطلب العالمي على الطاقة، وستدعم قدرة أرامكو على دخول النصف الثاني من 2021 بمرونة والقدرة على التكيّف مع المتغيرات التي تفرضها جائحة كورونا.

وتوقع الناصر أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية العام الحالي، وتعمل أرامكو على زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا، معظم الزيادة الجديدة سيأتي من أعمال النفط البحرية.

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وبلغت التدفقات النقدية للربع الثاني 22.6 مليار دولار، فيما سجلت 40.9 مليار دولار للنصف الأول.

ودعمت صفقة البنية التحتية لخطوط الأنابيب استراتيجية أعمال أرامكو طويلة الأجل وعززت الثقة بصكوك الشركة بقيمة 6 مليارات دولار.

وحول البرامج الاستراتيجية، تركز أرامكو على الاستدامة، وأنواع الوقود منخفض الكربون إضافة للتوسع في التكرير والكيميائيات محليا وعالميا.

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 287.8%، لتسجل أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في سوق الأسهم السعودية.

وقالت الشركة في بيان لتداول السعودية، إن صافي الربح بلغ 95.47 مليار ريال، مقابل 24.62 مليار ريال أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 153.5% لتصل إلى 312.35 مليار ريال، مقابل 123.23 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.