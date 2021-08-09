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هذه العوامل تضغط على مسار أسعار النفط الصاعد

النفط

هذه العوامل تضغط على مسار أسعار النفط الصاعد

انخفض لأقل من 70 دولاراً للبرميل

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دبي - العربية.نت

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قال الباحث في استراتيجيات الطاقة نايف الدندني، إن عدة عوامل تضافرت لتعكس منحنى ارتفاع أسعار النفط وتدفعه للانخفاض، وشكلت رياحا قوية باتجاه إبطاء الأسعار.

وأضاف الدندني في مقابلة مع "العربية"، أن متحور دلتا شكل تهديدات كبيرة على الأسعار وفرضت هذه التهديدات تأثيرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم.

وأشار إلى تأثير ضخ تحالف أوبك+ لنحو 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مطلع أغسطس الحالي، إلا أنها ليست سببا مباشرا.

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كما أثر ارتفاع الدولار معززا بإجراءات الفيدرالي الأميركي، مما هبط بسعر النفط، حسب الدندني.

وتحدث الباحث في استراتيجيات الطاقة، أن كل هذه العوامل دفعت الأسعار إلى كسر حاجز 70 دولارا للبرميل ووصلت حاليا إلى مستوى 67 دولارا.

وقال إن كل الظروف تضافرت لتكون ضغوطاً كبيرة مما شكل رياحا مضادة، بعد أن كانت التوقعات متفائلة جدا مع وصول الطلب العالمي على النفط إلى 100 مليون برميل بنهاية العام الحالي.

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