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العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط لـ 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027

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وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل
وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل
النفط

العراق يخطط لزيادة إنتاج النفط لـ 8 ملايين برميل يوميا بنهاية 2027

الزيادات محسوبة بحسب تطورات السوق النفطية

دبي - العربية.نت

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قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، إن العراق يخطط لزيادة إنتاجه النفطي إلى 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027.

وأشار المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إلى أن الدول المنتجة وبسبب التحديات التي تواجهها السوق النفطية أعادت النظر بخططها وحساباتها".

وتابع جهاد: "الزيادات أصبحت محسوبة بحسب المتغيرات وتطورات السوق النفطية، ولا يمكن التنبؤ بما ستكون عليه السوق النفطية"، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وأقر تحالف أوبك+ زيادة الأساسي المرجعي الذي يحسب عليه تخفيضات العراق النفطية بواقع 150 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.

وحسب التقرير الأخير لمنظمة البلدن المصدرة للنفط "أوبك" سجل إنتاج العراق من النفط نحو 3.862 مليون برميل يوميا خلال يونيو، مقابل 3.879 مليون برميل يوميا في مايو 2021.

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